【ダラス（米テキサス州）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はオランダ（同８位）と２―２で引き分け、ドロー発進。同組のスウェーデン（同３８位）はチュニジア（同４５位）に大勝した。Ｅ組のドイツ（同１０位）は初出場のキュラソー（同８２位）に圧勝。コートジボワール（同３３位）はエクアドル（同２３位）に競り勝