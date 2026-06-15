テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１１日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「びちゃびちゃ論水掛け厳禁」。芸人たちが、決着がつかない水掛け論でバトルしながら、実際にコップの水を掛け合う人気企画。前回、後輩たちから論破されまくり、コップの水を何度も掛けられたパンサー・尾形貴弘は「前回、ちょっと本当に熱くなっちゃって…。今回、冷静にね。冷静にしゃべろう