イスラエルのネタニヤフ首相がアメリカのトランプ大統領に対し、レバノン南部から撤退しないと伝えたと地元メディアが報じました。アメリカとイランによる戦闘終結に向けた覚書の署名が19日に迫るなか、影響が懸念されます。イスラエルメディアによりますとネタニヤフ首相はトランプ大統領との電話会談で「イスラエル軍はレバノンから撤退しない」と伝えたということです。イスラエル軍は今後も占拠しているレバノン南部にとどまり