俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)の期間限定コンテンツ「秘密のツアー」ダイジェスト映像が15日、公開された。映画『マジカル・シークレット・ツアー』今回公開されたのは、有村・黒木華・南沙良が出演する期間限定コンテンツ「秘密のツアー」の内容を一部先行公開した特別ダイジェスト映像。MCにラジオプロデューサー・石井玄氏を迎え、ここでしか聞けない撮影秘話や作品の裏