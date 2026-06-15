◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）Ｗ杯初出場となるカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補のスペイン（同２位）と１次リーグＨ組初戦で対戦する。カボベルデはアフリカ沿岸の大西洋に浮かぶ小さな島。面積は滋賀県と同じ規模の約４０３３平方キロメートルの小国だ。人口は約５６万人で、Ｗ杯出場国では前日に初戦を迎えたキュラソー（１５万人）、２０