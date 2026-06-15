「休養明けから……」ロックバンド・サカナクションが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で最優秀楽曲賞を受賞。ボーカルの山口一郎が、受賞楽曲「怪獣」の誕生秘話を明かした。サカナクション○サカナクション、「怪物」で「MAJ」最優秀楽曲賞を受賞「怪獣」で同賞を受賞したサカナクション。ボーカルの山口一郎は、登壇すると「サカナクションは3年前に活動休止をしました。