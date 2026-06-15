【線状降水帯】発生予測 沖縄本島地方 沖縄県や鹿児島県奄美地方に大雨を降らせた「梅雨前線」が、今週後半には本州付近で停滞する見込みです。 前線近くでは、大雨の可能性が高くなるため、今後気象台が発表する「気象情報」に注意してください。 雨シミュレーション１６日（火）～２０日（土） 西から雨の範囲が広がってきます。 １８日（木）は「関東地方」で大雨のおそれがあります。 全国各都市の週間