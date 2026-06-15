【モデルプレス＝2026/06/15】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が6月14日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。【写真】TWICEメンバー「レベチ」圧巻スタイル◆モモ美脚際立つミニドレス姿披露モモは、TWICEのミナ（MINA）・サナ（SANA）・モモによるユニット・MISAMO（ミサモ）として、6月13日に国際⾳楽賞「