【モデルプレス＝2026/06/15】女優の高岡早紀が6月14日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のライブ衣装ショットを公開した。【写真】53歳大河女優「ずっと変わらない美しさ」ほっそり脚披露◆高岡早紀、美脚際立つミニ衣装ショット公開高岡は「名古屋ライブメンバー。お越しくださった皆さまありがとう！また会いましょうね」と記し、6月13日に開催された「高岡早紀コンサート『プレミアム』2026 in 名古屋」のライブメンバーとの集