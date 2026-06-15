【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの藤井夏恋が6月14日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開した。【写真】29歳元E-girls「おめかししてるチビかれんちゃん」可愛すぎるショット◆藤井夏恋、幼少期公開藤井は「最近は、来月30歳になるのが楽しみでワクワクしております」とコメントし、幼少期の写真を公開。おさげヘアで白いドレスを着た幼少期の藤井が「かれん3さいおたんじょうびおめでとう」というプレートが乗せら