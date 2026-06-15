日本時間２１時３０分に米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30 予想12.0前回19.6（ニューヨーク連銀製造業景気指数)