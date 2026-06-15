テレビ大分 フットサルFリーグバサジィ大分は14日アウェーで、昨シーズンの王者、名古屋オーシャンズと対戦しましたが惜しくも3対2で敗れました。 これで開幕から3連敗です。 次の試合は6月21日、ホームでバルドラール浦安と対戦します。