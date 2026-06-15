自動車整備士を目指す高校生や専門学校生などがプロのドライバーの運転でレースの世界を体験しました。 SPA直入 ◆TOS埜中悠夏記者 「プロのドライバーが運転する車は最高時速140キロです。このスピードを学生たちが体験します」 この取り組みは自動車業界の魅力を再発見してもらおうと大分ダイハツ販売などが竹田市のSPA直入で行いました。 15日は自動車整備士などを目指す県内の高