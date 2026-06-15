テレビ大分 FIFAワールドカップ2026、日本代表は15日初戦に臨み、オランダと引き分けました。 試合は早朝から行われましたが、大分県内からも日本の選手たちに熱い声援が送られました。 大分市の店舗に詰めかけたサポーター ワールドカップ、アメリカで行われたグループステージの初戦に臨んだ日本代表。相手は強豪・オランダです。 試合開始は日本時間の午前5時