大分トリニータ サッカーはワールドカップが開幕し盛り上がりを見せていますが、週末はJリーグでオールスターが、17年ぶりに開催され大分トリニータからも3人の選手が出場しました。 Jリーグのオールスターは特別大会の組み分けごとにJ1から2チーム、J2・J3から4チームが出場し1試合30分のトーナメントで争いました。トリニータから