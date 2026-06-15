リゾート化が計画されている大分県日出町のハーモニーランドについて運営会社は15日、計画の進捗を佐藤知事に報告。 現在の広さの4倍近くの土地を新たに取得したことを明らかにしました。 大分県庁 ◆サンリオエンターテイメント小巻亜矢社長 「リゾート化の根幹となる土地、 一体どのくらいの規模の土地でリゾート化を進めていくのかというところが大きく進捗したのでそ