テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）の公式Xが15日、更新され、同日深夜の放送で最終回を迎える同番組の内容が発表された。【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲストXでは、「今夜24:15〜OA#あのちゃんねるやっぱり家が好き第3弾」とインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする人気企画を送ることを発表。「ゲスト