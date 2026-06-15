6月15日は、しょうがの魅力を発信するために作られた記念日『しょうがの日』。【写真を見る】しょうが×意外な食材No.1の組み合わせは？実は意外な物にも合うのが、しょうがの魅力ということで色々試してみました。生姜焼きや薬味としてお馴染み「しょうが」専門店も甘辛いタレが、ご飯との相性抜群の「生姜焼き」、冷ややっこやお寿司などの薬味としてもお馴染みの「しょうが」。埼玉県川口市にある生姜専門店「ジンジャーファ