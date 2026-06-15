首都直下地震の対策の方針などを示す「基本計画」が、11年ぶりに変わりました。【写真を見る】電気工事が不要なものも？3種類ある「感震ブレーカー」今後10年で、想定される死者を半数以上減らすことを目指すとされています。カギとなるのは“火災対策”です。死者約1.8万人首都直下型地震「被害想定」10年ぶりに更新高柳光希キャスター:今後、30年以内に約70％の確率で起きるとされている首都直下地震。政府は2025年12月に被害