俳優・杉浦太陽（45）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサー・希空（のあ、18）が15日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、まさかの“仰天ニュース”を明かす場面があった。日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」が好きだという希空だが、そこで「虫（のエピソード）なら、めっちゃあるよ」とある出来事を語り始める。「足の裏にいきなり発疹ができて、かゆすぎて立てなくなっちゃって。こういう（直線のような）跡