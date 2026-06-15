【活動7周年記念グッズ】 6月15日21時～7月21日18時 受注 12月下旬 発送予定 ホロライブ所属のVTuber・戌神ころねさんは、自身の活動7周年を記念した3Dライブ「Lazy DOOG Night!」を6月15日に配信した。 生誕ライブではあわせてグッズが発表されるのが常だが、今回のころねさんのグッズはマンガ家・うすた京介氏描き下ろしイラストを採用。リズムゲーム「A Dance o