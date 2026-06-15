更年期ゆえの“カッとなる瞬間”▶▶この作品を最初から読むめまい、発汗、生理不順、理由のわからないイライラ…。40代を過ぎた頃から、体や心の変化に戸惑ったことはありませんか？「これって更年期？」と思っても、症状も時期も人それぞれ。周囲に相談しづらく、不安を抱え込んでしまう人も少なくありません。閉経前後の約10年間といわれる「更年期」は、女性の体に大きな変化が訪れる時期。つらさばかりに目が向きが
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