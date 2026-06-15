先月末、時津町にオープンした「特急焼肉ウルトラ」。 各テーブルまで肉を運ぶのは人ではなく、日本最長クラス、全長が16mもある「特急レーン」です。 4人～8人がけのテーブル席が34卓あり、焼肉店としては県内トップクラスの広さです。 フードメニューの数は、110種類。 牛肉は “和牛” にこだわっていて、一皿699円から楽しむことができます。 子ど