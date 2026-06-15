6月22日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界のおっちょこちょい大集合SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：コットン板垣李光人鈴木保奈美松村沙友理（50音順敬称略）エージェント：ディルク・ルベル（オランダ）、マシュー・チョジック（アメリカ）ゲストナレーター：バッテリィズ☆国境警備ニュージーランド編犯罪に手を染めようとする旅行者