忙しいはずなのに,予定が詰まっていると言っていたのに、なぜか時間を作ってくれる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“時間の使い方”が自然と変わっていくもの。自分の空いている時間だから会おうとするのではなく、“会うための時間を作ろうとする行動”が増えていきます。“会えない理由”より“会うための方法”を探る男性は本命相手には、まず「どうやって会うか」を考えるもの。仕事が忙しい、予定が重なってい