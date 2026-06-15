好意を持ってくれていない男性にアプローチしたところで、恋愛が成就する可能性は限りなくい低いもの。そこで今回は、男性がハッキリ出してる「脈なしサイン」を紹介します。｜会話は必要最低限男性は興味のない女性と積極的に話そうとはしないもの。もし会話する機会があったとしても、男性の方からは会話を広げようとしないことがほとんどです。また、気になる男性が話しかけてきた時、あまり表情を変えずに用件のみを伝えてすぐ