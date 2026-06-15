「好きだよ」と言ってくれる。会えば優しくしてくれる。それなのに、離婚の話になると態度が曖昧になる。そんな不倫相手の言動にモヤモヤしたことはありませんか？不倫関係では、多くの女性が一度は「私のことが好きなら、なぜ離婚しないんだろう」と考えるもの。でも、この疑問には感情だけでは説明できない現実もあります。“好き”と“離婚する”は同じではない相手に気持ちがあることと、家庭を手放すことは別の問題。離婚には