デニムは変えていないのに、なんだか以前よりしっくりこないと感じていませんか？40代・50代になると、デニム選びではシルエットや色に目が向きがちですが、実は印象を大きく左右するのが“裾の長さ”です。2026夏は、力の抜けたリラックス感と自然な縦ラインがキーワード。だからこそ今季は、「どんなデニムを履くか」だけでなく、「裾をどう見せるか」が重要になっています。裾のもたつきが“少し前の印象”を作ることもワイドデ