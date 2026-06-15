中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が、GG佐藤氏（47）とT―岡田氏（38）が司会を務めるパーソルパ・リーグTV公式の「月曜日もパテレ行き」に出演。交流戦でパ・リーグが圧倒する理由を解説した。今年の交流戦も残り3試合を残してパ・リーグの63勝に対し、セ・リーグは38勝。その原因について山本氏は投手の“環境”の違いを指摘した。「パ・リーグのピッチャーはギリギリまで投げる。セ・リーグは負けてると代打を送ら