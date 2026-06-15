【ローマ＝田島大志、ベルリン＝工藤彩香】高市首相は１５日、米国とイランの合意成立を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保に貢献するとした欧州４か国首脳の共同声明に「（日本も）参加する」と表明した。訪問先のローマで記者団に語った。声明は機雷掃海を選択肢の一つに挙げているが、自衛隊派遣には憲法の制約があり、慎重に検討する方針だ。声明は、英国、フランス、ドイツ、イタリアの首脳が１５日に発出した。米イラン