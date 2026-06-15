15日未明、茨城県下妻市の須藤豊次市長が川の水路付近で首を吊った状態で見つかりその場で死亡が確認されました。14日午後11時すぎ、茨城県下妻市の須藤豊次市長の家族から「外出したまま戻らない」と届け出があり、警察官が自宅周辺を捜索していたところ川の水路にある柵付近で首を吊った状態の須藤市長を発見しました。須藤市長は駆けつけた救急隊によってその場で死亡が確認されました。須藤市長はこれまで市議会議員などを経て