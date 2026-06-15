グラビアアイドルの水咲優美（29）が15日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。水咲は「ヤングマガジンオフショットこの日ほんといいお天気だったなー」とつづり、白のビキニショットを公開した。「今回は漫画108P！とコラボしたコスプレグラビアで登場させていただきました。ななななんと108人のコスプレイヤーさんグラビアさん達との撮影でウハウハにやにやだった。大人数での撮影は初めてだったからとっても楽しかっ