お腹のぽっこりや脚のむくみに悩んでいる方に共通することの１つに股関節周りの筋肉が凝り固まっていることが挙げられます。そこで習慣に採り入れたいのが、おすすめなのが、股関節周りの筋肉にアプローチする簡単ストレッチ。続けるほど自然にお腹や脚、姿勢の改善につながります。股関節周りの筋肉にアプローチする簡単ストレッチ（１）左ひざを立て、右ひざを床につける（２）右ひじを床につける（３）左ひじも床につけて10秒間