北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で負傷交代したＭＦ久保建英（＝Ｒソシエダード）の患部について、所属クラブがあるスペインバスク州の地元メディア「ノーティシャスドギプスコア」が今大会残りの試合出場が危ぶまれるほどの重傷との見解を示した。久保は後半２６分にボールを保持していたところ、ＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）が激しくチャージしてきて激突。久保は左ヒ