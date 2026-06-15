梅雨の時期は、室内干しの機会が増えがち。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、部屋干しをもっと快適にしてくれそうな「ランドリーグッズ」を紹介します。省スペースでも使えるアイテムも揃っているので、ぜひチェックしてみて。 使わないときはコンパクトに 室内干し用の物干しスタンドで、使わないときは折りたたんで収納できる「折りたたみ室内物干し」\3,850（税込）。高さや幅を調