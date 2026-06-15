毎年更新される暑さを考えると、その前に髪を短くカットしておきたいところ。とはいえ、服装のテイストや自分の雰囲気によっては、チグハグになるのが不安で思いきれないことも。そこでおすすめしたいのが、トップの長さを残したショートボブ。首をスッキリ出しつつ、ほどよく女性らしさもキープできます。 顔まわりを長めに作ればOK 扱いやすい髪型を提案する@urano_kazuyukiさんが、「シルエットの綺麗な