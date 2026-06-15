息子が結婚してお嫁さんができると、「家族が増える喜び」を感じる方も多いのではないでしょうか。特に長年子どもを育ててきた親にとっては、子どもの幸せは何よりも嬉しいものです。しかし、結婚して初めて見える相手の本性に戸惑うケースも少なくありません。今回は、女手一つで息子を育ててきた知人女性Cさんが経験した、同居生活でのお嫁さんの衝撃的な行動と、その結末についてご紹介します。 息子が連れてきた