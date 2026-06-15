国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）が、ＩＢＦ世界スーパーバンタム級１位・西田凌佑（２９）＝六島＝と同級２位サム・グッドマン（２７）＝オーストラリア＝によるＩＢＦ同級暫定王座決定戦を正式に指令した。１５日、「ＦＯＸスポーツ・オーストラリア」など複数の海外メディアが報じた。勝者は、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との対戦に前進する。井上は近くＩＢＦの指名防衛戦を行う予定がな