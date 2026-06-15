グラビアアイドルの橋本梨菜が14日、自身のインスタグラムを更新。投稿した写真のコーデが反響を呼んでいる。 【写真】ツインテールのヒザ上スタイルイケてる感がすごっ 「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られる橋本。「やらなあかん事めっちゃあるのに 何もやる気でない日曜日やべぃ。」と記し、続けて「久しぶりにベッドに12時間もいたよ笑」と明かした。 投稿した写真はインナーの