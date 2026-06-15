チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督に解任の可能性チュニジア代表は現地時間6月14日に行われた、北中米共催ワールドカップ（W杯）初戦でスウェーデン代表と対戦し1-5で敗れた。大敗の影響により、サブリ・ラムシ監督が更迭の危機に瀕していると英紙「デイリー・メール」が報じた。同メディアは「サブリ・ラムシのチュニジア代表監督としての指揮は終わりを迎えた」と伝えており、就任からわずか5試合でのスピード退任が現実味を