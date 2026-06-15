民事再生法の適用申請が取り下げられ、破産手続きを進めている船井電機の破産管財人が、10日に開いた債権者集会で前社長の上田智一氏に約2億円の損害賠償を求めて提訴したことが明らかになった。 船井電機は2023年4月に脱毛サロンを運営する「ミュゼプラチナム」を買収したが、翌年に香港系の投資ファンドKOC・JAPANに売却していた。売却の際、上田氏の指示でゴルフスクールなどを経営する合同会社に約2億円を支払ったとい