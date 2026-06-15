女優の佐々木希（38）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニー満喫ショットを公開した。「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」と書き出した佐々木。「お泊まりもして、色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけた」と振り返った。「ミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いていたけど、また会いに行こうねと約束」と回想。「この前ま