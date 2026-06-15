俳優・川口春奈（31）が真剣に縄跳びをする動画を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】川口春奈、寝癖ショットや縄跳びをする姿Instagramに投稿している“飾らない姿”がたびたび話題になっている川口。これまでにも「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」と説明した写真や、寝癖でボサボサの髪の毛などを公開してきた。真剣に縄跳びをする姿に反響9日にはス