ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、第１子出産のため伊澤星花が王座を返上した女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施。同階級のワンマッチ４試合を行い、大みそかのバンテリンドームナゴヤ大会で王者決定戦を行うと発表した。会見にＲＥＮＡ、大島沙緒里、須田萌里、ケイト・ロータス、ＮＯＥＬが参加。ともに姿を見せた榊原信行ＣＥＯ（６２）は、ＲＩＺＩＮ創成期は女子総合格闘技（ジョシカク）が支えたと、ＲＥ