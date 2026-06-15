All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『ハリウッドデビュー』していたと知って驚いた女性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ローラ／43票モデルやタレントとして日本で圧倒的な人気を誇り、現在はロサンゼルスを拠点に活動するローラさん。大ヒット映画シリーズの最終章『