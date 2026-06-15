俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月14日、自身のInstagramを更新。昭和レトロな空間で過ごす子どもたちとのショットを公開しました。【写真】“タイムスリップしたみたい”な三男＆次女「みんなでナンジャタウン」杉浦さんは「昭和なコアとユメア」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目が、三男・幸空さんと次女・夢空さんのツーショットです。畳の和室に、丸いちゃぶ台やブラウン管テレビなどが並ぶ昭和レトロな空間で、2人がくつ