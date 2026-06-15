2026年6月11日に開幕したFIFAワールドカップ2026（W杯）は、世界中から熱い注目を集めています。なかでも、アルゼンチン代表で数々の記録を塗り替えてきたリオネル・メッシ選手（38歳）と、ポルトガルの英雄と称されるクリスティアーノ・ロナウド選手（41歳）をともに見られる最後のワールドカップとしても注目されています。そしてサッカーを夢中になって観ていると、ふと「この選手の全盛期は一体いつまで続くのだろう」と考えて