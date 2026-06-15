全国大学生活協同組合連合会が行った調査によりますと、大学生の朝食摂取率は自宅生が77.2%一方で、一人暮らしなど自宅以外で生活する学生ははおよそ6割に留まっています。様々な理由から、朝ごはんを食べない学生もいる中、こうした中、石川県野々市市にある大学では、ワンコインで食べられる朝食の提供が始まりました。一人暮らしの学生「Q:普段朝ごはん食べる？食べないです。めんどくさくて。あとはお金がない」実家暮らしの学