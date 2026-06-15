Snow Manの目黒蓮さんは6月15日、自身のInstagramを更新。表紙を務めたラグジュアリー・ファッション誌『Precious』特別版7月号（小学館）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】目黒蓮の雑誌オフショット「色気溢れすぎててやばいよ」目黒さんは「おまたせオフショット。表紙に選んでもらったカットだよ」とつづり、7枚の写真を投稿。同誌の表紙をカナダで撮影する様子です。ネイビーのシャツにデニムパンツを合