6月12日、小野田紀美経済安全保障大臣が、ドナルド・トランプ米大統領による人気アニメ『NARUTO―ナルト―』をめぐる騒動に異例の見解を示し、波紋が広がっている。【写真】トランプ大統領が『うずまきナルト』に!? 本人がアップした衝撃映像「厳に注意すべき」小野田大臣が指摘「トランプ大統領は6月6日、自身のSNSに人気漫画『NARUTO―ナルト―』の主人公・うずまきナルトを思わせるオレンジと黒の衣装をまとい、忍術を繰り出